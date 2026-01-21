最近韓国で人気を呼んだ「ドバイもちもちクッキー」が米ニューヨークでも販売されていることがわかり話題を集めている。あるオンラインコミュニティに19日、「ニューヨークにも上陸してしまったドバイもちもちクッキー」という投稿が上げられた。投稿者は交流サイト（SNS）のキャプチャーイメージ4枚とともに「ニューヨークでドバイもちもちクッキーが販売されている。価格は6．99ドル（約1104円）」と伝えた。公開されたイメージ