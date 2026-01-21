上野動物園で竹を食べるジャイアントパンダのシャオシャオ。（２０２５年１２月２５日撮影、東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京1月21日】上野動物園は、同園で生まれた双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（暁暁）とレイレイ（蕾蕾）がまもなく中国に返還されると明らかにした。共同通信によると、2頭は27日に帰国の途に就く。上野動物園でジャイアントパンダのシャオシャオとレイレイのグッズを選ぶ人。（２０２５年１