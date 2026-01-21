アメリカのトランプ大統領は20日フランスのマクロン大統領が開催を呼びかけたパリでのG7＝主要7か国首脳会議について、出席しない考えを示しました。トランプ大統領は21日からスイスで開かれる世界経済フォーラム年次総会、いわゆる「ダボス会議」に出席する予定で、現地でグリーンランドをめぐり「多くの会議が予定されている」と明らかにしました。また、グリーンランドをめぐり対立しているヨーロッパと「満足できる解決策が見