食料危機が叫ばれるたび、人工肉や昆虫食が「未来の答え」のように語られる。しかし本当に、日本人が守るべき食料はそこにあるのだろうか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）鹿児島大学教授の佐野雅昭氏は、日本の国土と海のデータをもとに「私たちは決定的な強みを見落としている」と警鐘を鳴らす。陸ではなく、海にこそ日本の生存戦略がある理由とは？新刊『日本漁業の不都合な真実』（新潮社）より一部抜粋してお届け