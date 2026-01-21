東京電力ホールディングスは２１日午後にも、柏崎刈羽原子力発電所（新潟県柏崎市、刈羽村）６号機（出力約１３６万キロ・ワット）を再稼働させる。東電が２０１１年の福島第一原発事故以降、原発を再稼働させるのは初めてで、国内の原発では１５基目となる。東電は当初、２０日に再稼働する方針だったが、１７日に核分裂を抑える制御棒の警報装置が設定ミスで鳴らないトラブルが発生。警報装置の動作を確認するため、再稼働を