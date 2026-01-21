歌手・May'nのアーティストデビュー20周年の締めくくりとなるライブツアー『THE BEST of May'n』のライブキービジュアルとツアーロゴが解禁となった。【ライブ写真多数】2日間にわたったMay'nの20周年ライブのステージショットをたっぷりと！『THE BEST of May'n』は、3月8日の愛知・Zepp Nagoya公演からスタート。キービジュアルは、20周年記念ライブ『SANKYO presents May’n 20th Anniversary Concert Gratz from MACROSS F