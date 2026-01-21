とちぎテレビ 栃木県の矢板中央高校サッカー部で１年生から正ゴールキーパーとして活躍し、２大会連続全国選手権ベスト４入りを果たした藤井陽登選手が、Ｊ１の鹿島アントラーズに加入しました。さらなる飛躍を目指す藤井選手に、とちぎテレビが単独インタビューしました。 （藤井陽登選手・新加入選手記者会見で）「プロを目指してきたが、進路が決まらない状況で１２月にファー