動画配信大手Netflixが、メーガン妃（44）のライフスタイル番組「ウィズ・ラブ、メーガン」の第3シーズンを制作しない可能性が浮上した。米ピープル誌にある情報筋が明かしたもので、現時点でシーズン3の計画はないという。一方で、昨年12月に配信されたクリスマス特番がグローバルランキングでトップ10入りしていることなどから、将来的に特番や単発プロジェクトが制作される可能性は残っているという。メーガン妃がセレブ友人ら