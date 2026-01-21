薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が21日、インスタグラムを更新。MRI検査の結果を報告した。「今年、70歳の古希を迎える年齢なのでこの際ちゃんと身体のメンテナンスを整える検査を実施しよう！と幼馴染で脳外科医の友人の病院で脳のMRIをとって検査をしてもらいました！」と経緯を記し、検査結果については「年齢的な加齢による脳の萎縮もみられ、軽い脳梗塞が結構あるとのこと（汗）」と明かした。解