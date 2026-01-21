シングルマザーとして4人の子どもを育てるモデルで実業家のMALIA.（42）が16日、インスタグラムを更新。20歳前後での出産・育児を振り返り、母親に向けられる批判に思いをつづった。ママ友らと「母じゃない時間」を楽しんだ様子をつづるとともに、「母が楽しんでいると母なのに、とかこどもどうしてるの、とか、そんな声が向けられることがいまだにあるらしく…少しだけ、残念な気持ちになりました。。母も、ひとりの人間」と言