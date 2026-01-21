全日本はちみつ協同組合（水谷友彦理事長）は20日、都内のホテルかずさやで「新年顔見せ会」を開催した。当日は組合企業および蜂産品関連団体が出席し新しい年を祝った。水谷理事長は冒頭、国内外の社会変化を昨年を振り返るとともに、「輸入依存度がが高いこの業界にとって、現在の円安は厳しい商環境。再値上げが必要になるかもしれない」とし「一方首相発言もあり日中の関係変化が生じている、我々は日中蜂産品大会を通じ30