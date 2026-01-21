名物「肉めし」が人気のチェーン『肉めし 岡もと』は2026年1月21日から期間限定メニュー「黒味噌肉めし」の販売を始めた。「肉めし」を濃厚な黒味噌で仕上げた。見た目も味もインパクト抜群な味に迫る。『肉めし 岡もと』とは？“頑固おやじが作る市場のぶっかけ飯” をもとに誕生した進化系肉めし専門店が、『肉めし 岡もと』。どこか懐かしいシンプルな食堂だ。こだわりの割り下と秘伝のかえしにたっぷり浸かった「肉めし」が看