21日(水)も冬型の気圧配置は続き、上空もかなり強い寒気が流れ込むでしょう。発達した雪雲が22日(木)にかけて山陰から北陸にかかり、まとまった雪が降るおそれがあります。日本海側の地域では大雪の状態が長い期間続くおそれもあり、交通障害などに注意・警戒が必要です。21日(水)午後9時の予想天気図です。冬型の気圧配置が続いていて、上空の強い寒気が流れ込むでしょう。22日(木)午前9時の予想天気図でも、日本海は等圧線が縦に