シャープは、さまざまなシーンに“フィット”する「運転音」「サイズ」「空気清浄性能」を兼ね備えたプラズマクラスター空気清浄機「Purefit（ピュアフィット）」シリーズのリビング向け新製品＜FP−U120／U70＞を発売する。空気清浄機は、リビングを中心に普及が進んでいる。一日の大半を過ごす空間であることから、高い空気清浄性能とともに、運転音の低減が求められている。また、家具などが密集し、設置スペースが限られるため