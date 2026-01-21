「魚！魚！魚！ソーセージ」「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー丸大食品は、8本入りのフィッシュソーセージ「魚！魚！魚！ソーセージ」を発売する。「魚！魚！魚！ソーセージ」は、おやつやおつまみに最適な食べきりサイズのフィッシュソーセージ。パッケージには丸大オリジナルのフィッシュソーセージをモチーフにしたキャラクター「フィッシュマンブラザーズ」をデザインした。パッケージに記載したQ