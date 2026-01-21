アース製薬は、コバエ捕獲器カテゴリーにおいて圧倒的なシェアを持つブランドである「コバエがホイホイ」シリーズを、「史上最強の捕獲力（シリーズ史上）」へと進化させ今年春にリニューアル発売する。不快害虫市場は7年間で84億円拡大しており（インテージSRI＋ 不快害虫（ダニ除く） 2017年〜2024年データから）、特にコバエ対策が市場の成長を牽引している。しかし、コバエ捕獲器の使用者からは、「効果が弱い」、「効果に持続