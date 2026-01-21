1月14日、皇居で新年恒例の「歌会始の儀」が行われ、秋篠宮家の長男、悠仁さまが初めて出席された。【写真】メロンパン片手に学園祭を楽しまれる悠仁さま大学での生物学の学びが表現に生きている「初めてのご出席ですから、私たちも注目していましたが、非常に落ち着いた雰囲気で驚きました。まだ大学に入ったばかりとお若いのに、さすがだなという印象を抱きました」と語るのは「歌会始の儀」の選者を務める、山梨県立文学館