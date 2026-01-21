銀座コージーコーナーは、カフェ・レストラン併設店において、1月23日〜5月21日の期間限定で、旬の素材を使用した春限定メニューを販売する。立春より一足早く、カフェ・レストランで春メニューの提供が始まる。デザートは旬の苺を主役に、カスタードやキャラメル、抹茶や小豆あんなど相性のよい素材を組み合わせたパフェ2品とワッフルサンド1品。パスタは、もちもち食感の生パスタを使用し、菜の花、筍などの春野菜に「桜えび」と