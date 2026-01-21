「生雪見だいふく」ロッテは、1月27日にたっぷりふわふわ食感のクリームをもちもちの薄いおもちで包み込んだ生菓子タイプのクリーム大福「生雪見だいふく」を発売する。昨年1月に発売した際には大きな反響を得て、あっという間に完売してしまった同商品だが、多くの消費者から要望を得て約1年ぶりに帰ってきた。アイス「雪見だいふく」の出来立てを想起するやわらかさを堪能してもらえる商品となっている。生菓子だから実現出来た