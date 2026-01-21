数年に一度レベルの寒波です。日本海側を中心に25日ごろまで大雪が続く見通しで、交通障害などに警戒が必要です。強い寒気が日本列島に流れ込み、日本海側では本格的な雪となっています。25日ごろまで長期間にわたって寒気が居座るため、新潟など日本海側では、山沿いだけではなく平地でも大雪が続く見込みです。また、東海や関東南部など太平洋側の平地でも雪の積もる所がありそうです。22日の朝にかけて予想される雪の量は北陸で