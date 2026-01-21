遊覧ヘリ発見濃霧の中、捜索再開に向けて準備続く 1月20日、熊本県阿蘇市の「カドリー・ドミニオン」を離陸した遊覧ヘリコプターが行方不明になり、阿蘇中岳第1火口内の北側でヘリの機体の一部が発見されました。 【ライブ配信を見る】阿蘇ライブカメラ～阿蘇火山博物館・草千里～ 「阿蘇火山博物館」屋上に設置した、阿蘇中岳の火口方面を向いているRKKライブカメラの映像です。 ※「RKK NEWS DIG