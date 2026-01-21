現場のアパートを調べる捜査員ら＝1日、水戸市水戸市のアパートで昨年12月31日夜、住人のネイリスト小松本遥さん（31）が殺害された事件で、茨城県警は21日、殺人の疑いで、元交際相手で同県城里町の会社員大内拓実容疑者（28）を逮捕した。「事実無根で何も知りません」と容疑を否認している。県警が詳しい経緯を調べている。県警によると小松本さんが事件発生の4日前、ストーカー被害の相談窓口を尋ねる内容の電話を水戸署に