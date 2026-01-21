ネイリスト女性殺害知人の男を逮捕先月、茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、警察が女性の知人の男を殺人の疑いで逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。【写真を見る】【速報】水戸市ネイリスト殺害事件女性の知人の男を殺人の疑いで逮捕茨城県警この事件は先月31日、水戸市加倉井町のアパートの一室で、ネイリストの小松本遥さん（31）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、