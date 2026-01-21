女優の加藤夏希（40）が20日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。小学校1年生の長男について語った。加藤は14年6月に一般男性と結婚。16年7月に長女、19年2月に長男、21年1月に次男、24年5月に次女を出産している4児の母。小学校に入学したばかりの長男は、最近「お風呂上りに机の角に頭ぶつけて出血した」という。「“ママ、俺死ぬ”って。“大丈夫、死なないよ”って救急車呼んだら3針