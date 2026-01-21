【2XKO】 1月21日 正式ローンチ 価格：基本プレイ無料 ライアットゲームズは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用2v2チーム形式格闘ゲーム「2XKO」を1月21日に正式ローンチした。価格は基本プレイ無料。 本作は、同社が運営するPC用MOBA「リーグ・オブ・レジェンド（LoL）」の世界を舞台にした新作格闘ゲーム。2