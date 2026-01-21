ガールズグループMOMOLAND（モモランド）が、新曲『white spring』のMVティザーを公開した。1月20日、MOMOLANDは公式SNSを通じて、ファンへの真心あふれる想いを込めた新曲『white spring』のMVティザーをサプライズ公開し、カムバックへの熱気を一層高めた。【写真】「世界で最も美しい顔」1位、MOMOLANDメンバー公開されたティザーには、メンバーの多彩な姿とともに、花や蝶、楽譜など大切な思い出を呼び起こすオブジェが調和し