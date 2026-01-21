女子にいくらLINEを送ってもやりとりが続かないのは、好き・嫌いよりも内容が問題なのかもしれません。いったいどんなLINEが女子を困惑させているのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者のみなさんに聞いた意見を参考に、「『だから何？』と女子が返信に困るLINE」をご紹介します。【１】「何だか眠れなくてさ」など、真夜中に送ってくるLINE「こっちはぐっすり寝てたんですけど…」（20代女性）というように、眠