◇大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）序ノ口で第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身の東１９枚目・旭富士（伊勢ケ浜）が無傷の６連勝とした。体重２２８キロ、自身より７８キロも重い西６枚目の謙豊（時津風）をわずか３秒で寄り切った。序ノ口の優勝争いは蒼富士（伊勢ケ浜）と２人が６勝０敗で並ぶ。蒼富士は同部屋で本割では対戦が組まれないため、優勝決定戦に持ち込まれる可能性も出てきた。