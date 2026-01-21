あなたは読めますか？突然ですが、「頻りに」という漢字読めますか？「頻繁（ひんぱん）」などの言葉でよく使われる漢字ですが、送り仮名がついたこの読み方は、意外と自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「しきりに」でした！「窓の外では頻りに雨が降り続いている」「彼は何かを思い出そうとして、頻りに首をかしげていた」のように、同じことが何度も重なって起こる様子や、絶えず繰り返される様子を意