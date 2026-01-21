２０日、巧家県紅石岩村の避難所で過ごす住民たち。（昭通＝新華社記者／陳欣波）【新華社昭通1月21日】中国雲南省昭通市巧家県で19日に起きたマグニチュード5.1の地震は、20日午前11時時点で死傷者や住宅倒壊の報告はなく、被災地では復旧作業が整然と進められている。２０日、巧家県紅石岩村で、住宅の電気スイッチを点検する地元電力会社の職員（左）。（昭通＝新華社記者／陳欣波）２０日、巧家県紅石岩村の避難所で、食事を