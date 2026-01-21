【新華社昭通1月21日】中国雲南省昭通市巧家県で19日、マグニチュード（M）5.1の地震があった。県内の学校では、児童が迅速に机の下に隠れ、安全を確認した後に慌てることなく教室を出て避難した。（記者/熊軒昂）