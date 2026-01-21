フリーアナウンサーの高橋真麻が20日、自身のアメブロを更新。「ウォーキング」を突如決行し、その後の身体の異変に戸惑う様子を明かした。【映像】2日連続で病院へ…高橋真麻、子どもたちに相次いでトラブル高橋は、「今日は私用で六本木から田町まで行くのに（2.5kmくらい）ウォーキングが苦手なわたくしが何を思い立ったか乗り換えが面倒だし、時間もあるから歩いて行こうとまさかの徒歩！」と苦手なウォーキングで移動した