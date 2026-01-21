NiziUのMAYA（23）が、20日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に初出演。地元石川の冬の暮らしぶりについて話した。今回は「雪国で育った有名人SP」。MCの明石家さんま（70）に「雪が降ったときはどうしてたの」と振られた、石川・白山市出身のMAYAは「かまくらをつくって遊んでいました」と話した。冬の生活習慣について、自宅の前に雪が積もった時は「道路とかも、ご近所さんとみんなで一緒になって雪かき