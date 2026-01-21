新潟県では21日夜から山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所がある見込みです。中越では21日夜遅くから、上越では22日未明から、大雪による交通障害に警戒してください。（21日午前10時30分現在）新潟地方気象台によると日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みで、予想より寒気が強まった場合や、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる地域が拡大する可能性があります。◆雪の予想・22日