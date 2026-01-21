瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で雲が広がっていて、雪の降っているところがあります。昼過ぎ以降も岡山県北部を中心に雪が降る見込みです。雷を伴うおそれがあります。海沿いでは22日にかけて風が強まるでしょう。日中の最高気温は岡山で7度、津山で4度、高松で8度の予想です。平年よりも低い気温が続きます。 22日も岡山県北部を中心に断続的に雪雲がかかりそうです。朝の最低気温は岡山でマイナス3度、津山でマイナス4