教員が女児らを盗撮しグループチャットで画像を共有したとされる事件で、メンバーに児童ポルノ動画を提供したとして、愛知県警が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、茨城県の中学教員の男（32）を逮捕していたことが21日、分かった。