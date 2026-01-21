天皇皇后両陛下がオランダとベルギーの2か国を公式訪問される方向で検討が進んでいることが分かりました。関係者によりますと、両陛下はヨーロッパ北西部の王国・オランダとベルギーから招待を受け、今年6月、それぞれの首都、アムステルダムとブリュッセルなどで晩さん会や歓迎行事に出席される方向です。現地の滞在は、10日間から2週間程度で検討されているということです。両国の王室と日本の皇室は長年にわたる親交があります