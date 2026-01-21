トルコ・コンヤ県に発生した陥没穴。近年、干ばつと地下水の過剰利用により陥没穴が増加している/Yasin Akgul/AFP/Getty Images（CNN）世界は、取り返しのつかない結果を伴う「水破産」の新たな時代に入った――。国連の新たな報告書はそう警告している。国連大学が20日に公表した報告書によると、世界は地球規模の水破産の時代に突入しており、「水危機」や「水ストレス」といった言葉ではその深刻さを捉えきれないという。今回の