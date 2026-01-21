昨年１２月、水戸市のアパートの一室で住人のネイリスト小松本遥さん（３１）が殺害された事件で、茨城県警は２１日、小松本さんの元交際相手で茨城県城里町小坂、会社員大内拓実容疑者（２８）を殺人容疑で逮捕した。発表によると、大内容疑者は昨年１２月３１日午後５時２０分頃から同７時１５分頃までの間、小松本さんの首を刃物のようなもので刺したり、頭部を鈍器で殴ったりして殺害した疑い。「事実無根で何も知らない」