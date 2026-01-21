熊本県・阿蘇山の中岳火口方面に向かう県警の車両＝21日午前8時17分、阿蘇市熊本県警や同県阿蘇市の消防は21日、阿蘇山の中岳火口付近で行方不明となった遊覧ヘリコプターの捜索を続けた。大破した機体とみられる物が20日、火口内の斜面で見つかり、県警は機体番号などから不明機とみている。ヘリに乗っていた台湾の男女2人と、日本人操縦士の安否は不明。21日午前は現場付近に濃霧が広がり、救助に向かう方法を慎重に検討しな