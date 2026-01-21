栃木県宇都宮市で、また雑木林などが焼ける不審火がありました。21日午前4時過ぎ、宇都宮市下砥上町の雑木林で、「火が出ている」と119番通報がありました。警察によりますと、雑木林と約200メートル離れた下草が焼け、消し止められたということです。宇都宮市内では18日にも雑木林などが焼ける不審火が9件相次いでいて、宇都宮市鶴田町のリサイクルショップでは、防犯カメラにフード付きのコートを着た不審な人物が映っていたとい