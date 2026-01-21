俳優の榮倉奈々さん（37）が2026年1月18日、自身のインスタグラムを更新。懸垂をこなすトレーニングの様子を披露した。「いつ見てもカッコいい」の声榮倉さんは、スウェットとレギンスを合わせたコーデや、懸垂をこなすトレーニング動画も披露していた。インスタグラムに投稿された写真では、黒いスウェットとレギンスを着用。サングラスをかけ、足元には白いソックスとローファーを合わせ、スマホを片手にポーズをきめていた。動