韓国大統領がウォン安牽制、ウォン高・ドル安の流れが波及ドル円158円割れ 韓国大統領は韓国ウォン安に懸念を示し、外国為替市場の安定化に向けた取り組みを継続すると表明。1-2カ月でウォンは対ドルで1400前後になると予想していると述べた。 大統領の発言を受け韓国ウォンが対ドルで0.5%急騰し1470.40付近。 韓国ウォン高・ドル安の流れがほかの通貨にも波及しており、ユーロドルやポンドドルが上昇。ドル円