ドル円157.80円台に下落韓国牽制発言でウォン高・ドル安の流れが波及 ドル全面安でドル円は157.80円台に下落。韓国の通貨安牽制を受け韓国ウォンが対ドルで急騰、ウォン高・ドル安の流れが他の通貨にも波及している。ただ、値動きは限定的。 韓国大統領は韓国ウォン安に懸念を示し、為替市場の安定化に向けた取り組みを継続すると表明。1-2カ月でウォンは対ドルで1400前後になると予想していると述べた。 韓国ウォンは