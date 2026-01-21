【新興国通貨】ドル人民元は安値圏からやや反発 昨日６．９５７６元を付けたドル人民元は６．９６台推移。朝は６．９６５３を付ける場面が見られた。行き過ぎた元高への警戒感などが反発を誘った。ドルオフショア人民元（USDCNH)は６．９５台推移。 対円では２２エンヂ後半推移が続く、昨日は円安が進む中で２２．７８前後まで上昇も、その後少し下げてもみ合い。 CNYJPY 22.680USDCNY6.9635