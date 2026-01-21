東京時間10:55現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝25334.00（+482.00+1.94%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4823.50（+57.70+1.21%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先が時間外でも上昇しており、史上最高値を更新する中、東京金もしっかり