フライを作るときに面倒なのが衣づけの作業。そんな時は小麦粉と卵に水や牛乳などを混ぜた「バッター液」がオススメ！お肉などをバッター液につけたら、あとはパン粉をつけるだけ。しかもパン粉がはがれにくく、サクサクの仕上がりになるのも嬉しいポイント！今日はそんな「バッター液」を活用したおすすめレシピ3品をご紹介します。 揚げ焼きで簡単「とんかつ」衣がはがれにくい！「エビフライ」具材のバリエも楽しい「串カツ」