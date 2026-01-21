大みそかに茨城県水戸市で、ネイリストの女性が殺害された事件で、警察が28歳の知人の男を殺人の疑いで逮捕したことが捜査関係者への取材で分かりました。この事件は先月31日の午後7時すぎ水戸市のアパートの玄関で、ネイリストの小松本遥さんが首から血を流して倒れているのを帰宅した夫が見つけ、その後、死亡が確認されたものです。捜査関係者によりますと、警察は、女性の知人の男を殺人の疑いで逮捕しました。