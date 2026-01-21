ロックユニットBOOM BOOM SATELLITES（ブンブンサテライツ）が21日までに公式サイトや公式SNSを更新。16年に脳腫瘍のため47歳で死去したメンバー川島道行さんの10周忌にあたる10月9日にライブイベントを開催すると発表した。川島さん没後10年の今年、メンバーの中野雅之がTHE NOVEMBERSの小林祐介と結成したバンド、THE SPELLBOUNDは「THE SPELLBOUND×BOOM BOOM SATELLITES」としてツアーを5月より開催する。新設されたBOOM BOOM