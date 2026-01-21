2025年の第78回カンヌ国際映画祭で監督賞と主演男優賞をW受賞した『The Secret Agent（英題）』が、『シークレット・エージェント』の邦題で2026年に日本公開されることが決定した。 参考：2025年のカンヌ映画祭が証明した“カンヌ”らしさジャファル・パナヒがグランドスラム達成 本作は、軍事政権下のブラジルに過去を消し、身分を隠して舞い戻った男を主人公としたスリラー。第78回カンヌ国際映画祭